هشام جمال يكشف كيف طلب يد ليلى أحمد زاهر.. وهذا ما طلبه والدها

ميرنا وليد - بيروت - تحدث المنتج والفنان المصري هشام جمال عن كواليس طلبه ليد الممثلة المصرية ليلى أحمد زاهر، إبنة الممثل المصري أحمد زاهر، وأول ردة فعل لوالدها.



وقال هشام جمال: "أنا إتقدمت لزيزو في النادي الأهلي، علشان الناس تعرف أد إيه أنا أهلاوي. كان عندنا حاجة وإتقابلنا في النادي، وبعد ما خلصنا الموضوع كان رايح عزاء وأنا رايح نفس العزاء، وقعدنا نتغدى في النادي مع بعض، وفجأة خطفته بسؤال هنعمل إيه في موضوع ليلى. أول سؤال سأله والدها كان الموضوع بدأ إمتى، فقلت له متخافش أنا معملتش أي حاجة تتخطى حدود الأدب والاحترام، وإتكلمنا 4 ساعات، وبعد العزاء كملنا كلام لغاية الساعة 2 الصبح".

وأكد هشام بمقابلة له برفقة ليلى مع الإعلامية والممثلة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة dmc، أن أكثر ما همه هو أن يطمأن أحمد زاهر، وقال: "حكيت له كل حاجة ممكن تبقى مهم يعرفها، وليه إحساسي كده ناحية بنتك، وليه شايف إنك المفروض توافق، وطمنته على حاجات كثيرة. هو مشكلته الرئيسية إنه بيحب بناته جدا وخايف عليهم، وطمنته بمنطق متخافش عليها. في قراءة الفاتحة كان له طلب وحيد، عايزك تاخد بالك من بنتي".