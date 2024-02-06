“قعدة ستات”.. بشرى تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور من احتفالها بعيد ميلادها في “قعدة ستات” مع صديقاتها من خارج الوسط الفني.

ووجّهت زينة من خلال تعليقها على الصور رسالة شكرتهنّ فيها على احتفالهن بعيد ميلادها، معبرةً عن سعادتها لوجودهنّ في حياتها، بالقول: “شكراً لكنّ من أعماق قلبي. لقد كان أفضل عيد ميلاد. الله يديمكنّ في حياتي يا أجمل صديقاتي… أحبّكنّ جميعاً أوييييي”.

وفي جانب آخر، يُعرض لزينة في دور السينما فيلم “الإسكندراني”، وهو من إخراج خالد يوسف، ومستوحى من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويضم النجوم: أحمد العوضي، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل، ومن إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي بالتعاون مع “روتانا ستديوز”، ويروي قصة شاب يعيش في مدينة الإسكندرية ويتعرّض لمجموعة من التحدّيات والصراعات في حياته اليومية، كما يتناول قضايا عدة اجتماعية وسياسية مهمة، ويسلّط الضوء على بعض الجوانب القاسية في المجتمع المصري.

يُشار إلى أن زينة تشارك في رمضان 2024 بمسلسل “العتاولة”، وهو بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، هدى الأتربي، مؤمن نور…، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.