ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة المصرية زينة بعيد ميلادها وسط عدد من صديقاتها المقربات. نادين الراسي في أجرأ جلسة تصوير.. صور تثير الجدل إلى حد بعيد بسبب فستانها

وشاركت زينة الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت فيها الإحتفال، وعلقت: "شكراً لكنّ من أعماق قلبي. لقد كان أفضل عيد ميلاد. الله يديمكنّ في حياتي يا أجمل صديقاتي... أحبّكنّ جميعاً أوييييي".

وبعد عرض فيلم الإسكندراني، وإعلان الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز طلاقها من الممثل المصري أحمد العوضي، إنتشرت أخبار عديدة على مواقع التواصل الإجتماعي، مفادها أن للممثلة المصرية زينة علاقة مباشرة بهذا الأمر.

وبالرغم من قيام ياسمين عبد العزيز بنفي خبر خيانة أحمد العوضي لها نفياً قاطعاً، إلا أن زينة إضطرت إلى أن ترد على هذه الأخبار، فقالت: "الواحد أدمن اذية الناس ليه علشان ربنا يكرمه، ممكن شوية اذي كمان من فضلكم. حبة اذي معنوي علي حبة اذية في الرزق وياريت لو شوية اذي في السمعة من علي الوش اصل دوول اللي ربنا بيكرم بعدهم جامد … الحمد لله ما اتحرمتش من ولا حاجه شفافين فعلا".

كانت هذه تفاصيل خبر زينة تحتفل بعيد ميلادها برفقة صديقاتها.. وهذه رسالتها لهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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