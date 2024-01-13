أول رد فعل من عمر كمال بعد انضمامه لـ الاهلي

أظهر عمر كمال عبد الواحد، لاعب فيوتشر السابق، والاهلي الحالي، أول رد فعل بعد إعلان القلعة الحمراء، عن إتمام التعاقد معه في الميركاتو الشتوي.

وكان النادي الاهلي، قد أعلن، أمس الجمعة، عن تعاقده مع عمر كمال عبد الواحد، لمدة 3 مواسم ونصف، مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، عبد الرحمن رشدان، أحمد خالد كباكا.

من المقرر أن يتم تصوير الفيديو الخاص بتقديم عمر كمال، لاعبًا جديدًا في صفوف القلعة الحمراء، عقب عودته من كوت ديفوار.

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وقام عمر كمال، بتغيير الملف التعريفي له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ووضع لاعبًا في صفوف النادي الاهلي بدلًا من فيوتشر.

ويتواجد عمر كمال، رفقة بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار، استعدادًا لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ويلعب منتخب مصر ضد موزمبيق، غدًا الأحد، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا.