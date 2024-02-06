خديجة مهند تخلع زوجها.. والأخير يرد: شيمة أهل البيت كلهم الرقص

احتفلت المشهورة السورية المقيمة في السعودية، سارة مهند، وشقيقتها خديجة مهند، بانفصال خديجة عن زوجها بعد مرور حوالي عام على زواجهما.

وشاركت سارة مهند مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في تطبيق تيك توك يوم الأحد، يظهر فيه هما يرقصان معًا.

أحد المعجبين سأل سارة في التعليقات عن زوج خديجة وسبب اختفائه مؤخرًا. فأجابت سارة أن شقيقتها قامت بانفصاله عن زوجها وأرفقت إيموجي قلب أحمر.

ثم أجابت سارة على سؤال آخر من أحد المعجبين يتعلق بفترة حمل خديجة، حيث أكدت أنها في الشهر السابع حاليًا.

وتمت مشاركة صورة للحساب السابق لزوج خديجة مهند على سناب شات، وكانت تظهر صورة للغسالة من الداخل، وقد كتب معها: “من الطبيعي أن يحدث الانفصال، لكنه ليس من الطبيعي أن تسجن لفترة.

ومهما كنت أكذب على الناس، فالمهم ألا يصدقوني. وأنا سكتت لفترة طويلة احترامًا لنفسي أولاً. ولا أحب أن أنزل مستواي لأشخاص ليس لديهم أصل أو فصل”.

وختم تعليقه قائلاً: “إذا كان رب البيت يعزف على الطبول، فإنه يؤذي شرف أهل البيت جميعًا بالرقص”.

وتزوجت خديجة مهند في العام الماضي 2022 وأعلنت بعد وقت قصير أنها حامل، ولم تكشف حتى الآن عن جنس الجنين.