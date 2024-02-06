شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف الروائع محمد جلال عبد القوى فى زيارة لـ ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الخليج 365 مؤلف الروائع السيناريست الكبير محمد جلال عبد القوي في زيارة لمقر الجريدة، واستقبلته علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 وقيادات الجريدة.

السيناريست الكبير محمد جلال عبد القوى، هو واحد من أهم مؤلفي الدراما وهو صاحب الروائع التليفزيوينة أبرزها "المال والبنون" و"حياة الجوهرى" و"سوق العصر" ونصف ربيع الآخر" و"الليل وأخره"و"المرسى والبحار" و"حضرة المتهم أبى" وغيرها من الأعمال المهمة التى حققت نجاحا جماهيريا عربيا كبيرا.

وحصل الكاتب الكبير علي تكريم من مهرجان المسرح العربي في حفل الإفتتاح في دورته السابعة والعشرين عام 2011 وتم تكريمه عن مجمل أعماله بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى سبتمبر 2022.



محمد جلال عبد القوي وعلا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365



محمد جلال عبد القوى فى زيارة لـ الخليج 365 (1)

محمد جلال عبد القوى فى زيارة لـ الخليج 365 (3)

محمد جلال عبد القوى فى زيارة لـ الخليج 365 (4)