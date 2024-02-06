شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو صلاح مخرجًا لفيلم "المستريحة" بطولة ليلى علوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة ليلى علوى بفيلم جديد يحمل اسم "المستريحة" من إخراح عمرو صلاح ومن المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لعرضه في 2024.

وبدأ المخرج عمرو صلاح خلال الأيام الماضية عقد جلسات مع مؤلفين الفيلم أحمد أنور ومحمد عبدالقوي وأسامة حسام الدين، لوضع اللمسات النهائية على السيناريو، بجانب بروفات الترابيزة مع أبطال الفيلم، حيث تواصل الشركة المنتجة التعاقدات مع أبطال العمل، الذي سوف يتم الإعلان عنهم تباعا.

يذكر أن فيلم «المستريحة» هو التعاون الأول بين النجمة ليلى علوي والمخرج عمرو صلاح، حيث سبق وقدم العديد من الأعمال منها فيلم «قلب أمه» و«ديدو» و«زومبي» و«جروب الماميز» ومسلسل «ألف حمدالله على السلامة» رمضان الماضي، كما ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض أحدث أفلامه وهو «عاشق» بطولة أحمد حاتم وأسماء أبواليزيد.

فيلم «المستريحة» بطولة النجمة ليلى علوي وتأليف أحمد أنور ومحمد عبدالقوي وأسامة حسام الدين وإخراج عمرو صلاح.