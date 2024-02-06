فن ومشاهير

ليلة غنائية خاصة لـ أنغام في برنامج أحلام ألف ليلة وليلة.. السبت

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ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الفنانة أحلام في برنامجها الجديد “أحلام ألف ليلة وليلة”، في حلقة غنائية جديدة عبر قناة أبو ظبي .

موعد حلقة أنغام في برنامج أحلام ألف ليلة وليلة 

ومن المقرر أن يتم إذاعة الحلقة يوم السبت في العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات والثامنة بتوقيت القاهرة .

 

 

 

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حققت أغنية أنغام الجديدة “سيبك انت”، أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وتقول كلماتها "
أنا قلت أقولك أخباري .. مـــــــــع انـــــــــــــك أصـــــــــلا مــــــــــا سألتــــــــــش أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة مسجونة في عالم أفكاري .. مش عايشة لكن برضه ما موتتش تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة سيبك انت اهم حاجة تكون مبسوط و مزاجك عال .. و تكون بتنام مرتاح البال لا ضمير بيأنب و لا كوابــــــــــيس تقلـــــق نومــــــك و مفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع .. و ف ثانية تبيع و تقوله وداع دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك بقي ليلي بيشبه لنهاري .. و الشمس بتشرق و بتغرب و الدنيا بتمشي و تتغير و أنا على حالي إحساس الوحدة الاجباري .. بقي هو الايد اللي تطبطب بقى ونسى و صاحبي و هو الحاجة الباقيالي سيبك انت 
 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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