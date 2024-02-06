مقسوم .. آخر حصيلة إيرادات للفيلم في شباك التذاكر

ياسر رشاد - القاهرة - جمع فيلم مقسوم، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، أمس الاثنين إيرادات متوسطة وقدرت بـ 14 ألف جنيه، في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

فيلم مقسوم

أبطال فيلم مقسوم في ضيافة لميس الحديدي

وحل أبطال فيلم مقسوم، ضيوفًا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة»، منذ أيم قليلة، وكشفوا خلال الحلقة كواليس العمل، كما أعربوا عن سعادتهم بنجاحه.

ويشار إلى أن احتفل أبطال فيلم مقسوم، بانطلاق العرض الخاص مؤخرًا، بحضور أبطاله وذلك في إحدى سينمات 6 أكتوبر.

وكانت أطلقت شركة الإنتاج التريلر الرسمي لفيلم مقسوم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل: تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.

قصة وأبطال فيلم مقسوم

من المقرر طرح فيلم "مقسوم" بدور العرض السينمائية خلال موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

أبطال فيلم مقسوم

يشارك في بطولته كل من: النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.