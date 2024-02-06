شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام فى ندوة أرشيفية: محمود حميدة ممثل جيد وأحلى أدوار سعيد صالح عملها معايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الزعيم عادل إمام، في الندوة الأرشيفية التي أذاعتها قناة القاهرة الوثائقية من مشاركته في معرض الكتاب لعام 2000، عن علاقته ببعض أصدقائه الفنانين من الوسط الفني، مثل الفنان محمود حميدة والنجم الكبير الراحل سعيد صالح.

وقال الزعيم في الندوة التي أدارها الكاتب الدكتور سمير سرحان: "محمود حميدة مهتم بشغله وبيعمل أفلام جيدة وهو ممثل جيد اشتغلنا سوا في فيلم شمس الزناتي"، وعن علاقته بالنجم الراحل سعيد صالح، قال الزعيم: "احلى أدوار سعيد صالح فى السينما عملها معايا".

وكانت القناة قد أعلنت عرضها حلقات وثائقية بعنوان "من أرشيف المعرض"، تتضمن مجموعة نادرة ومتنوعة من ندوات فكرية، ولقاءات ثقافية مهمة عقدت وأُجريت في دورات سابقة من معرض القاهرة الممتد منذ عام 1969، ويظهر فيها عدد من كبار المفكرين والمثقفين والشخصيات العامة، خلال فترات زمنية مختلفة، بوصفهم شهودًا يوثقون أحداث سنواتهم، وتاريخنا.