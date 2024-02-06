شاهد.. مواجهة خطرة بين عبدالرحمن المطيري وأفعى في كهف

تعرض السنابي الشهير عبدالرحمن المطيري وصديقيه لموقف خطير داخل أحد الكهوف، حيث تم محاصرتهم من قبل أفعى خطيرة. وتم توثيق الموقف المثير عبر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

وفي الفيديو، يوضح عبدالرحمن المطيري تواجده داخل كهف ضيق جنباً إلى جنب مع صديقيه. وعندما رأوا الأفعى، انتابهم الخوف وبدأ المطيري يحذر صديقه من الخروج ويطلب منه الابتعاد عن الأفعى. وقد أشار المطيري إلى خطورة الأفعى وأنهم ليسوا في موقف مناسب للتلاعب معها.

من جانبه، رد صديق المطيري بثقة وشجاعة، مؤكداً أنه تقدم نحو الأفعى بينما كان المطيري وراءه. وطالب المطيري بتسجيل الموقف الخطير على الفيديو، ليتم توثيق هذه اللحظة المثيرة.