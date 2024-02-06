مي سليم تهنئ منتخب الأردن بعد التأهل لنهائي بطولة كأس آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة مي سليم على تهنئة المنتخب الأردني عقب تأهله لنهائي كأس آسيا على حساب منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شئ.

ونشرت "مي" صورة للمنتخب الأردني على حسابها الرسمي "انستجرام" وعلقت: "الحمد لله الأردن يتأهل لنهائي بطولة كأس اسيا، شكرًا النشامى كلنا فخر فيكم".

مي سليم فنانة أردنية الجنسية ولدت لأب أردني وأم لبنانية وبدأت مشوارها الفني كمغنية وبدأت شهرتها الحقيقية في مصر بعدما انضمت لشركة "عالم الفن" عام 2004.

يذكر أن الفنانة مي سليم تشارك بعدد من الأعمال الفنية ما بين التلفزيونية والسينمائية خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "أمير العوامري" بطولة الفنان هاني سلامة، ومسلسل "المداح أسطورة العودة" بطولة الفنان حمادة هلال والمقرر عرضهما خلال موسم دراما رمضان 2024، إلى جانب مشاركتها بفيلم "بنقدر ظروفك" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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