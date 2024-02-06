شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. الصور الأولى من "حق عرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أحمد العوضى تصوير مشاهد مسلسله الجديد "حق عرب" على قدم وساق داخل الديكور الرئيسى للعمل بالحارة الشعبية في مدينة الإنتاج الاعلامى، حيث يخوض العوضى بهذا العمل أولى تجاربه في الدراما التليفزيونية ويقدم دراما شعبية مليئة بالصراعات والحكايات مع جوانب إنسانية ورومانسية، وينشر ”الخليج 365” حصرياً الصور الأولى من المسلسل.

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

وجاء تصدر أحمد العوضى بطولة "حق عرب" بعد ظهوره البارز في دراما رمضان على مدار السنوات الماضية وتحديداً منذ تقديم دور هشام عشماوى في مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة عام 2020، وبعدها تقديم مسلسلى "اللى مالوش كبير" و"ضرب نار" بمشاركة النجمة ياسمين عبد العزيز وتحقيقه نجاحاً كبيراً في العملين.

يذكر أن أحمد العوضى قدم في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

ويعرض لأحمد العوضى حالياً في السينمات فيلم "الاسكندرانى" مع المخرج خالد يوسف ويشارك فى بطولة الفيلم زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أسامة أنور عكاشة، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.