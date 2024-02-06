والدة حلا الترك بعد سجن دنيا بطمة: لازم أرقص وأفرح – (فيديو)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 11:18 مساءً - علقت والدة حلا الترك “منى السابر” على حبس الفنانة دنيا بطمة لمدة عام وإلقاء القبض عليها منذ أيام قليلة فى قضية حمزة مون بيبي.

وقالت منى السابر : لم يترك أحد يوم أمس دون أن يرسل لي فيديو. بالطبع، أنتم جميعًا تعرفون ماذا أعني. صدقوني، أصبحت أضحك، حتى لو كان هذا الأمر صحيحًا أو حقيقيًا، بقوم برقص”

فيديو متداول لـ منى السابر بعد سجن نيا بطمة

وتابعت السابر: “المهم فلنتحلى بالنضج ونستمتع بالحياة”، إلا أن منى السابر لم تذكر خلال المقطع اسم دنيا بطمة”.

تعليق محمد الترك

وقد علق محمد الترك طليق الفنانة دنيا بطمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد حبسها لمدة عام فى تهمة قضية حساب حمزة مون بيبى.

وقال الترك : لا أتمنى السجن لأحد سواء كان قريباً أو حبيباً أو عدوًا .. شيء يوجع القلب.وأضاف محمد الترك : “الله يصبر أهلها ويصبر الناس اللي يحبونها”.

واما عن المنتقدين قال محمد الترك: لم ارد على أحد من الذين هاجمونى، ولم أخرج للحديث عن هذا الأمر.

وأكد أنه قادر على الحفاظ على حياته الشخصية ولا يحتاج من يتدخل فيها. ولفت الترك إلى أن البعض كان ينتظر منه الخروج للشماتة في سجن دنيا بطمة لكنه لن يفعل ذلك، وقال: “الدنيا دوارة، اليوم ضحكت على غيرك باكر يضحك عليك مليون”.

سجن دنيا بطمة

قضية الفنانة المغربية دنيا بطمة شهدت تفاعل بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أخبار عن القاء القبض عليها.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالت مصادر إنه للحظة إيداع دنيا بطمة لسجن الوداية في مراكش من أجل إمضاء عقوبتها في السجن، بعدما تم توقيفها عشية الأربعاء، من قبل عناصر الشرطة القضائية، وأظهر مقطع فيديو سيارة بيضاء قالت المصادر انها تقل دنيا ليتم إيداعها في السجن.

سعد لمجرد يتضامن مع دنيا بطمة

من جهته، تضامن الفنان المغربي سعد لمجرد مع دنيا بطمة، ونشر صورة لها عبر الاستوري بحسابه في إنستجرام علق عليها قائلا: الله يفرج همك أختي دينا. ووضع صورة قلب أبيض.

أمرت النيابة العامة المغربية بسرعة تنفيذ الحكم القضائي القاضي بالحبس النافذ في حق المغنية دنيا بطمة في الملف المعروف بحساب “حمزة مون بيبي”.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش رفعت خلال شهر يناير من سنة 2021 العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المغنية دنيا بطمة إلى سنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهم.

ووفق صحيفة هسبريس المغربية؛ قضت هيئة الحكم بخفض العقوبة الحبسية الصادرة في حق عائشة عياش إلى ستة أشهر حبسا نافذا، وتأييد الحكم الابتدائي في حق كل من ابتسام بطمة، شقيقة دنيا، وصوفيا شاكيري.

إدانة دنيا بطمة بثمانية أشهر حبسًا

كانت الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش قضت في وقت متأخر من ليلة الأربعاء 29 يوليو الماضي، بإدانة بطمة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وبعام حبسا نافذا في حق شقيقتها ابتسام وغرامة 10 آلاف درهم، مع الحكم عليهما بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم للمطالبتين بالحق المدني المغنية سعيدة شرف ومصممة الأزياء سهام بادة المعروفة بـ”سلطانة”.

وأدانت المحكمة ذاتها مصممة الأزياء عائشة عياش بعام ونصف العام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وقضت بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق صوفيا شكيري وغرامة 10 آلاف درهم.

وتأتي هذه الأحكام بعد متابعة المتهمات من طرف النيابة العامة في الملف المعروف بحساب “حمزة مون بيبي”، بصك اتهام يتضمن: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك.

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