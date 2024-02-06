جيريمي رينر يسعى للعودة إلى عالم مارفل بعد نجاته من الموت

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل الأميركي جيريمي رينر، الذي هو في طريقه إلى التعافي بعد تعرضه لحادث مروع في كانون الثاني من العام الماضي، أنه يشعر بتحسن بعد تعافيه بنسبة 90 في المائة من حادث كاسحة الثلوج.

لقد تحدث إلى Entertainment Tonight وقال: "(أنا أفعل) ربما 90 في المائة من كل الأشياء التي كنت بحاجة إلى القيام بها. أعتقد أن ستة أشهر أخرى سأقوم بها آمل أن أقوم بها المزيد، لقد حصلت على "لتحديد الأهداف لنفسي. سأفعل كل ما بوسعي... كل ما يتطلبه الأمر لأصبح أفضل، وأصبح أقوى".

وأضاف الممثل من العمر 53 عامًا: "إنه طريق ذو اتجاه واحد، وهو التعافي. "بقية حياتي تتعلق بالصحة والعافية، سيكون التعافي جزءًا من بقية حياتي، لذلك أتطلع إليه يا رجل، هناك دائمًا ما يجب القيام به لكي تتحسن، وتكون أقوى، وتكون أكثر سعادة، وتكون أكثر صحة، وهذا ما أتطلع إليه."

وصرح رينر: "من الصعب بالنسبة لي أن أنظر إلى الوراء، لأكون صادقًا معك، من الصعب بالنسبة لي أن أتطلع إلى الأمام. أنا أركز على الآن وعلى هذه الخطوة التالية التي أمامي، لأنه هناك دائمًا عقبة أخرى أمامي الآن ". قال النجم إنه شعر بالذهول عندما علم أنه ألهم العديد من الأشخاص بشفائه.

|"لا أستطيع أن أصدق أنني أجلس هنا الآن. أنا ممتن للغاية. أنا سعيد جدًا لأنني أتقدم للأمام في الحياة، ويسعدني مشاركة هذه الحياة مع الأشخاص الرائعين الذين أحبهم. "أنا سعيد لأنني أستطيع أن أكون مقياسًا لشخص ما. أنا سعيد لأنني أستطيع أن ألهم شخصًا ما. إذا كان كل ما علي فعله هو أن أتحسن، أعني أنني فعلت ذلك من أجل عائلتي،" قال ممثل فيلم "Hawkeye".

صرح النجم الأميركي أيضًا أنه يود العودة إلى سلسلة Marvel: "أنا دائمًا لاعب. سأكون قويًا بما فيه الكفاية، هذا أمر مؤكد. سأكون جاهزًا. كل هؤلاء الرجال يأتون إلى جانبي وكانوا معي طوال فترة التعافي، لذا ... إذا "إنهم يريدونني، ويمكنهم الحصول علي. سيكون شيئًا ما."

وكان الممثل الأميركي قد قال في مقابلة أجريت معه عام 2023 إن إصاباته كانت خطيرة للغاية لدرجة أنه يعتقد أنه قد لا ينجو. لقد عانى من صدمة حادة في الصدر بعد أن دهسته كاسحة ثلج في 1 كانون الثاني 2023، وكان لا بد من نقل الممثل جواً إلى المستشفى في سيارة إسعاف جوية وخضع للعلاج في العناية المركزة لعدة أشهر.

وأضاف نجم "The Hurt Locker" أيضًا أنه على الرغم من كل شيء، فإنه "سيفعل ذلك مرة أخرى" لأنه كان ينقذ ابن أخيه. أدى الحادث إلى إصابته بأكثر من 30 عظمة مكسورة، ومع ذلك، قال الممثل: "اخترت البقاء على قيد الحياة. لن يقتلني ذلك بأي حال من الأحوال".