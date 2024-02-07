ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد سعد الجمهور منشور وثق من خلاله إهداء المملكة العربية السعودية منزلاً كبير له في العاصمة الرياض، كهدية كونه مطرباً مصرياً مشهوراً.

ونشر أحمد سعد مجموعة صور أظهر فيها فخامة المنزل، وعلق: "أيوة أنا أحترم المملكة وأحب شعبها وأقدر المجهود الكبير لدعم الفنون والثقافة.. أنا في بيتي بالرياض واحد من سلسلة عطاءات المملكة لشخص ميزته إنه مطرب مصري عربي.. ايوة الناس دي مشروعها عظيم لأنهم فهموا قيمة الفن والمواهب في جميع المجالات.. شكرًا كمصري وشكرًا كفنان.⁣ السعودية بتكسر كل الحواجز بين العرب وبتنجح في قيادة نهضة ثقافية فنية وبتحافظ على الفن المصري في قلوب ووجدان العرب في كل شارع وزقاق وبيت.. لازم نفرح إن مواطن سعودي يقول عندنا أم كلثوم وعبد الحليم زي ما بيقول عندنا محمد عبده وطلال مداح.. بيقولوا (عندنا) وبينسوا جنسيته وبلده ولونه لأن مع الفن تصغر كل الحاجات والاختلافات.. ويكبر الإنسان بموهبته كأنه ببلده.. ربنا يحفظكم ويقدركم على اللي جاي".

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تهدي فيلا باهظة لـ أحمد سعد.. إليكم جولة بداخلها- بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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