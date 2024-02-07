بالفيديو - لقطة طريفة من إحدى مباريات الدوري المصري القديمة .. وما علاقة مصطفى قمر؟

ميرنا وليد - بيروت - في إحدى مباريات الدوري المصري القديمة، التي تجمع بين نادي النصر المصري والزمالك، وفي لقطة طريفة تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وأثناء تعليق أحد المعلقين المصريين على المباراة، وهو المعلق الرياضي الراحل المصري محمود بكر، علق الأخير على ركلة حرة، يجريها اللاعب المصري السابق خالد قمر، حيث علق المعلق على اللقطة : " خالد قمر، برضو بقول مصطفى قمر ما فيش فايدة، مصطفى قمر ده نجم الغناء كنا منجيبه، في التلفزيون أول ما هو صاعد في ليالي رمضان، أنما اللي أمامنا ده خالد قمر، بس لسة ما غناش ، يمكن يغني في الكوورة دي" وفجأة لا يسدد اللاعب المذكور الركلة بطريقة مباشرة، ليعلق المعلق :" اهو مش حافظ الأغنية" ومن ثم يكمل اللاعب الركلة ويبعدها كل البعد الى الأعلى ولا يصيب الهدف بتاتاً، فيعلق المعلق :" وضربة حرة مباشررررة، اهو مش حافظ اللحن كمان "

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