شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علاء جمايكا زوج غادة عبد الرازق فى مسلسل "صيد العقارب" رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق عمل مسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق التصوير حاليا، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، حيث يصور المخرج أحمد حسن بكثافة بالغة للانتهاء من تصوير المسلسل بحسب الجدول الزمنى المحدد للعمل، إذ صورت أسرة المسلسل في العديد من اللوكيشنات في القاهرة ما بين جاردن سيتى والمنصورية .

ويجسد الفنان محمد علاء جمايكا زوج غادة عبد الرازق في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى، خاصة أن العمل مليئ بالأحداث الساخنة .



صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ريم المصرى، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

وقدمت غادة عبد الرازق فى شهر رمضان الماضى، مسلسل "تلت التلاتة" من 15 حلقة، وشارك فى بطولة العمل مى سليم، ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، أحمد مجدى، محمد القس، مصطفى درويش، نجوى فؤاد، تامر فرج، عمرو القاضى، جيهان خيرى، احسان الترك وتأليف هبة الحسينى وإخراح حسن صالح.