رسميًا، هذا هو موعد عرض مسلسل “للموت” بنسخته التركية

رسميًا، أعلنت قناة kanal D التركية عن موعد عرض مسلسل (للموت) بنسخته التركية بعنوان (ما قبلك) أو Senden Once بالتركي، مع استمرار عملية تصويره حالياً في اسطنبول، حيث يؤدّي دور البطولة فيه النجوم الأتراك نيلبري شاهين بدور (سحر)، سينام أونسال بدور (ريم) وألب نفروز بدور (هادي).

العمل الذي حقق نجاحاً جماهيرياً منقطع النظير في مواسمه الثلاثة في العالم العربي، يكون بذلك أول مسلسل عربي بتاريخ الدراما العربية، يتم تحويله الى نسخة تركية مع نجوم أتراك وذلك عكس المتعارف عليه، ويعدّ إنجازاً مهنياً كبيراً للشركة المنتجة ايغل فيلمز والمنتج جمال سنان وللدراما العربية.

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العمل بجزئه الأول ضمّ عدداً كبيراً من النجوم منهم ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، خالد القيش، كارول عبود وعدد كبير من أبرز المواهب العربية، تأليف ندين جابر وإخراج فيليب أسمر.

وقررت قناة kanal D نقل مسلسل “ثلاثة أخوات” من الثلاثاء الى يوم السبت وعرض مسلسل “ما قبلك” بدلاً منه.

مع هذا، سيشهد يوم الثلاثاء على منافسة قوية جدًا بين الاعمال حيث سيتم عرض مسلسلات “ما قبلك”، “بهار “، “المتوحش” و”هذا العالم لا يسعني”.