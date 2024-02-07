ملكة جمال تتخلى عن لقبها بسبب هذه الفضيحة!

ميرنا وليد - بيروت - بعد فترة قصيرة على تتويجها ملكة جمال اليابان بالرغم من أصولها الأوكرانية، إضطرت عارضة الأزياء كارولينا شينو التخلي عن لقبها وتسليم تاجها بعد إنتشار فضيحة لها جردتها من جائزتها.



وتركت كارولينا شينو لقب ملكة جمال اليابان، بعد إنتشار شائعات حول ارتباطها بعلاقة غرامية مع رجل متزوج، فأحدثت القضية ضجة واسعة في البلاد.

وعن هذا الأمر، كتبت عارضة الأزياء عبر حسابها الخاص: "أنا آسفة حقا على المشكلة الكبيرة التي سببتها وعلى خذلان وخيانة كل من دعمني. كنت خائفة في البداية ومرتبكة للغاية لدرجة أنني لم أتمكن من قول الحقيقة. لقب ملكة جمال البلاد سيظل شاغرا لبقية العام".