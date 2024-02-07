شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الأوصاف وقولوا لعين الشمس.. أهم أغانى الراحل مجدى نجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا صباح اليوم الشاعر الفنائى مجدى نجيب الذى ساهم بأعماله إلى إثراء العالم الغنائى منذ زمن بعيد ونستعرض الآن أهم الأغانى التي كتبها وظلت راسخة في أذهان كل عشاق الأغانى المميزة

مجدي نجيب شاعر وفنان تشكيلي مصري، ينتمي إلى جيل الستينيات في مصر، من مواليد 29 مايو 1936 في محافظة القاهرة، كتب العديد من الأغاني لأكبر المغنيين المصريين، وكتب أشعار وأغاني للأطفال.





ومن أهم الأغانى التي ألفها

كامل الأوصاف : عبد الحليم حافظ.

العيون الكواحل: فايزة أحمد.

قولوا لعين الشمس : شادية.

الحب ليه صاحب : أحمد منيب.

سيبوني أحب : هاني شاكر.

جاني وطلب السماح : صباح.

شبابيك، ممكن، ليلى، حواديت، من أول لمسة : محمد منير.