البطل الشعبى «تميمة» دراما 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تراهن دراما رمضان 2024، على البطل الشعبى والدراما الشعبية، حيث يراهن العديد من المخرجين على الحياة الشعبية، والتى تلقى قبولا لدى الجمهور، نتيجة للأكشن والإثارة والتشويق.

يقدم النجم أحمد العوضى مسلسل «حق عرب» والذى يقدم فيه شخصية عرب البطل العربى الذى يحبه الجميع، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة رياض الخولي، ووفاء عامر، وميرهان حسين. حيث يظهر بشخصية بلطجى، أيضا يقدم الفنان طارق لطفى مسلسلة «العتاولة» فى رمضان 2024 بشكلٍ جديد تماماً وغير معتاد، ويتعاون أحمد السقا وطارق لطفي، بعد سنوات طويلة من الغياب، ويتناول قصة شعبية، تعتمد على الإثارة والتشويق.

ويشارك فى بطولة المسلسل، كل من مى كساب، وزينة، وباسم سمرة، صلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، والعمل تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث المسلسل حول شقيقين يعيشان فى حارة شعبية، يمارسان العديد من الأعمال الخارجة عن القانون، ويدخلان فى صراع كبير، ويسعى كل منهما للقضاء على الآخر.

ويقدم أمير كرارة، مسلسله «بيت الرفاعي»، والذى يقدم فيه شخصية بطل شعبى، ويتعاون أمير كرارة، مع مجموعة كبيرة من الممثلين، فى هذا المسلسل، أبرزهم أحمد رزق، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وتأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه حول تجارة الآثار وما ينتج عنها من صراعات.

والفنان مصطفى شعبان، يقدم دور البطل الشعبى بقصص وموضوعات فى قالب شعبي، ويظهر فيه بشخصية تاجر سمك.. «معلم» حول فكرة صعود شاب بسيط يعمل فى شادر السمك، إلى أن يصبح أحد أهم تجار سوق السمك، ويسعى للسيطرة على السوق بشكل تام؛ مما يجعله يواجه صراعات عديدة..

ويشاركه البطولة كلّ من سهر الصايغ، وأحمد بدير، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وهاجر أحمد، وانتصار، وتأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

ويعود النجم محمد إمام للمنافسة فى ماراثون دراما رمضان، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «كوبرا».

ويجسد داخل العمل، شخصية شاب من منطقة شعبية، تدفعه الظروف لارتكاب خطأ ما، ليعيش بعدها حياة بشكلٍ مختلف تماماً عن حياته السابقة.

ويشاركه البطولة، كل من مجدى كامل، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، ومنة فضالي، وأحمد فتحى والعمل تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.

مسلسل المحارب

ويقدم النجم حسن الرداد مسلسلا ينتمى إلى التيمة الشعبية، يحمل اسم «محارب»، ويشاركه البطولة أحمد زاهر، وماجد المصري، ونرمين الفقي، وناهد السباعى وآخرون، وهو تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

ويقدم «الرداد» دور سائق سيارة ميكروباص، ويتعرض لأحداث تغير مجرى حياته، وتحمل شخصيته كل مواصفات البطل الشعبي، والشهامة والجدعنة.