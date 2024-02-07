شكرا لقرائتكم خبر عن جينا كارانو ترفع دعوى قضائية ضد ديزنى بعد طردها بسبب تغريدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن أعلنت شركة "ديزني"، إعفاء الممثلة الأمريكية جينا كارانو، من المشاركة في بطولة مسلسل الخيال العلمي الشهير "The Mandalorian"، بسبب تغريداتها الأخيرة على منصة إكس تويتر سابقاً، حيث قالت الشركة في وقت سابق إنها تخلت عن كارانو بسبب منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت فيها أوجه تشابه بين اضطهاد اليهود في عهد ألمانيا النازية والكراهية التي يعاني منها بعض الأشخاص في الوقت الحالي بسبب آرائهم السياسية المختلفة، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

كارانو بدورها لم تقف صامته إزاء ما حصل ورفعت دعوي قضائية ضد شركة ديزني، ولوكاس فيلم، بتهمة التمييز، وإنهاء العمل معها بدون وجه حق، بعد طردها بسبب تغريدات.

وتضمنت الشكوي زعم كارانو، أن طردها من عملها، بسبب تعبيرها عن آراء يمينية على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، كما تسعى الممثلة للحصول على أمر من المحكمة من شأنه أن يجبر شركة Lucasfilm على إعادة توظيفها.

من جهة أخرى نشرت مواقع أجنبية أخبار تفيد بأنه من المقرر أن يدفع الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك، بدفع الفاتورة القانونية للمستخدمين الذين يدعون أنهم تعرضوا للتمييز بسبب نشاطهم على منصته، ويساعد في تمويل الدعوى من خلال X..