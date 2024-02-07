ميرنا وليد - بيروت - أطل النجم العالمي ومغني الراب الكندي درايك الجمهور في إحدى حفلاته بشكل غريب ،ما اثار جدلاً بين الجمهور.

و ظهر دريك في إحدر الحفلات التي كان يقيمها من جولته Its All A Blur Tour مرتدياً ملابس إتصل بها هيكل عظمي كبير، ما جعل الجمهور يتساءل عن سبب إرتداء درايك لهذه الملابس.

و في وقت سابق، عايد النجم العالمي ومغني الراب الكندي درايك والدته ساندي بمناسبة عيد ميلادها من خلال صورة جمعتهما عبر حسابه الخاص، و وجه لها كلمات من الجب حيث علق على المنشور بالقول :" المزيد والمزيد والمزيد والمزيد من الحياة...76 مثل جويل، سارت الأمور على ما يرام، أراهن أنهم يتمنون أن يتحول الأمر إلى الأسوأ، لكن حسنًا".



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- ملابس درايك تثير الجدل خلال جولته Its All A Blur Tour..إليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.