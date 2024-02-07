مؤلف "كامل الأوصاف".. معلومات عن الشاعر الراحل مجدي نجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا اليوم، الشاعر الكبير مجدي نجيب بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ٨٨ عاما

وأعلنت جمعية المؤلفين والملحنين اليوم وفاة الشاعر الكبير في بيان لها، جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى تنعى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير الأستاذ مجدي نجيب، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه".

في التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن الشاعر مجدي نجيب:

- ولد في محافظة القاهرة في 29 مايو عام 1936.

- اشتهر بأغنياته مع جيل الستينات، من القرن الماضي.

- كتب العديد من الأغاني لأكبر المغنيين المصريين، وكتب أشعار وأغاني للأطفال.

- من أشهر دواوينه "صهد الشتا" 1964"، و"ليالي الزمن المنسي" 1974، و"الوصايا" 1997.

- ومن أغانيه للعندليب عبد الحليم حافظ "كامل الأوصاف"، و"العيون الكواحل" فايزة أحمد، و"قولوا لعين الشمس" لشادية، "والحب ليه صاحب" لأحمد منيب، و"جاني وطلب السماح" لصباح، و"شبابيك" لـ الكينج محمد منير.

الشاعر مجدي نجيب كان يعاني من أزمة قلبية، ودخوله في أزمة أخري بسبب خطأ طبي من طاقم المستشفى وسط استغاثة شقيقه بسبب الإهمال الذي يتعرض له وتدهور حالته الصحية ودخوله غرفة العناية المركزة.