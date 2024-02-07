شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الشاعر مجدى نجيب يشيع جثمان والده من مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان الشاعر مجدى نجيب، والتى أقيمت بمسجد السيدة نفيسة، ورافق الجثمان ابنه أحمد مجدى وزوجة ابنه السيدة نشوى عمران، حيث يواري الثرى بمقابر العائلة بالسيدة عائشة.

يذكر أن الشاعر الكبير مجدي نجيب قدم أشعاره للكثير من مطربي مصر العظام منها أغاني "كامل الأوصاف" مع عبد الحليم حافظ، "غاب القمر يا ابن عمي"، "قولوا لعين الشمس"، "يا طريقنا يا طريق"، " للفنانة شادية"، "أخد حبيبي"، "العيون الكواحل"، "تعالى وشوف" للفنانة فايزة أحمد، "جاني وطلب السماح" صباح، "كل شيء في بلادي" نجاة، "أوعدك" سعاد محمد، ""أفراح" محمد رشدي، "يا ريتك معايا" هاني شاكر، "طلب القهوة" فريق الجيتس، "إسكندرية" للمطرب الليبي أحمد فكرون .

الكينج محمد منير تعاون مع الشاعر مجدي نجيب في الكثير من الأغاني الناجحة، وكان الشاعر الراحل «عبد الرحيم منصور» هو أول من قدم منير لمجدي نجيب ممتدحا منير بأنه الوحيد القادر على غناء أغنيته «القدس» التي رفضها بعض المطربين ممن تعامل معهم نجيب، ومن هنا بدأ المشوار الفني مع منير الذي وصل لأكثر من عشرين أغنيه سطرها مجدي نجيب بداية من ألبوم (بنتولد ) عام 1980 وحتى ألبوم (طعم البيوت ).







