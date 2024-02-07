خالد داغر: مشروع 100 سنة غنا هدفه إحياء التراث وتقديمه بلهجة مختلفة

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن مشروع 100 سنة غنا هدفه إحياء التراث وتقديمه بلهجة مختلفة مع الاحتفاظ بأصالة الألحان والتوزيعات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع 100 سنة غنا: "عندنا مشاكل في موضوع الملكية الفكرية والألحان، وهناك جمعية متخصصة في ذلك وهي المؤلفين والملحنين، وعند إقامة حفلات يتم سداد الرسوم للمصنف".

وأكد النجم علي الحجار، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية: "الفنان محمد الحلو سيكون ضيف شرف الحفل، وأنا ألقبه بمطرب المطربين لأنه يستاهل مكانة كبيرة وصديقي من فترة طويلة"، كما يشمل الحفل أيضا عددا من نجوم الأوبرا منهم أحمد عفت ونهاد فتحي وأسماء كمال والفنان ميدو عادل.

وأضاف الحجار: "كل حفلة سيكون فيها عدد من المطربين حيث مصر مليانة مواهب كبيرة في مجال الفن والغناء، وكل حفلة أقدمها تحمل عدد من المفاجآت".

ووجه النجم علي الحجار الشكر للدكتور خالد داغر خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع 100 سنة غنا، قائلا: "الحمد لله المشروع بداية لعدة حفلات نبدأها بالحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، وهي إعادة تراث الموسيقى ومعرفة الجيل الجديد بتاريخ عظماء الموسيقى في مصر"، مضيفا: "أشكر أيضا الدكتور خالد داغر على وجوده في المؤتمر رغم تعرضه لحادث مؤخرا".

وبدأ منذ قليل داخل دار الأوبرا المصرية، مؤتمر صحفى للإعلان عن مشروع 100 سنة غنا، وذلك بحضور النجم على الحجار وخالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والمخرج عصام السيد وايمن الحكيم، وعدد من الصحفيين والقنوات الفضائية.

وفى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" قال الحجار إنه يوجه شكره للدكتورة نفين الكيلانى والدكتور خالد داغر لمساندتهما ودعمهم لمشروع "100 سنة غنا".

وكشف الحجار عن أنه حتى الآن لديه تصور عن أربع حفلات فى إطار مشروع الحفل الأول، المقرر له يوم عيد الحب 14 فبراير، وسيكون من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وأكد النجم الكبير على الحجار مؤخرًا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبى فى أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتى" وذلك بعد غيابهم نحو 20 عامًا.

وأضاف فى تصريحاته أنه سعيد بالعمل معه واصفًا إياه أنه موسيقار كبير حقق نجاحًا كبيرًا مع نجوم الزمن الجميل، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرًا إلى أنه عندما تحدث معه الشاعر جمال بخيت عن الأغنية، وافق على الفور ونجحنا قبل ذلك فى عدة أغانى مهمة.

وأشار إلى أن المرأة فى حياته لها دور كبير جدًا، وخصوصًا والدته التى تحملت ظروف صعبة كثيرة مع والده الراحل إبراهيم الحجار الذى كان يتميز بالرضا طول الوقت، والحمد لله أخواتى زى والدى راضيين بكل شيء .