الممثلة جينا كارانو تقاضي ديزني بسبب طردها بمساعدة إيلون ماسك

ميرنا وليد - بيروت - رفعت الممثلة العالمية جينا كارانو دعوى قضائية ضد شركتي ديزني ولوكاس فيلم بعد إقالتها في عام 2021 بسبب منشور على وسائل التواصل الإجتماعي قارنت فيه كونها جمهورية بكونها يهودية أثناء الهولوكوست.



وتطالب السيدة كارانو بتعويض قدره 75 ألف دولار (60 ألف جنيه إسترليني). كما أنها تطلب من المحكمة إجبار Lucasfilm على إعادة تصويرها.

قامت كارانو، وهي مقاتلة سابقة في الفنون القتالية المختلطة، بتصوير كارا ديون في أول موسمين من برنامج ديزني + The Mandalorian.

خلال تلك الفترة، كانت تتشابك بشكل متكرر عبر الإنترنت مع اليساريين، لكن منتقديها طالبوا بطردها بعد أن نشرت منشورًا على حسابها على إنستغرام في فبراير/شباط 2021، تساوي بين اضطهاد النازيين لليهود والمناخ السياسي الذي يواجهه الجمهوريون اليوم.

وجاء في المنشور: "لأن التاريخ يتم تحريره، فإن معظم الناس اليوم لا يدركون أنه للوصول إلى النقطة التي يستطيع فيها الجنود النازيون اعتقال آلاف اليهود بسهولة، قامت الحكومة أولاً بجعل جيرانهم يكرهونهم لمجرد كونهم يهودًا".

"كيف يختلف ذلك عن كراهية شخص ما بسبب آرائه السياسية؟"

وفي اليوم نفسه، تم التخلي عن السيدة كارانو من قبل شركة Lucasfilm، شركة الإنتاج التي تقف وراء العرض، وكذلك UTA، وكالة المواهب التي مثلتها منذ ما يقرب من عامين.

وفي بيان صدر في ذلك الوقت، قال متحدث باسم شركة Lucasfilm إن "منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي التي تشوه سمعة الناس على أساس هوياتهم الثقافية والدينية هي بغيضة وغير مقبولة".

لم يتم ذكر اسم UTA في ملف المحكمة يوم الثلاثاء، والذي يزعم أن شركة والت ديزني كانت مخطئة في قيام الوكالة بإسقاطها.

وتطرح الدعوى المدنية المؤلفة من 59 صفحة، المرفوعة أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا، مزاعم بالإنهاء غير المشروع والانتقام في قصة محملة بمراجع حرب النجوم.

"منذ وقت قصير، وفي مجرة ليست بعيدة جدًا، أوضح المدعى عليهم أن عقيدة واحدة فقط في الفكر أو الكلام أو الفعل كانت مقبولة في إمبراطوريتهم، وأن أولئك الذين تجرأوا على التشكيك أو فشلوا في الامتثال الكامل لن يتم التسامح معهم. "، تبدأ الشكوى.

وتزعم الدعوى القضائية أن الممثلة عوملت بشكل مختلف عن اثنين من الممثلين الذكور، الذين كتبوا أو شاركوا منشورات عبر الإنترنت يشوهون فيها الجمهوريين باعتبارهم نازيين، لكنهم لم يواجهوا أي عقوبة.

وفي بيان مطول، قالت كارانو إنها تعرضت "لحملة تشهير تهدف إلى إسكاتي وتدميري وجعلي عبرة".

وأضافت: "الفنانون لا يتنازلون عن حقوقنا كمواطنين أمريكيين عندما نبدأ العمل"، وشكرت السيد ماسك وأولئك الذين دعموها.

وأضافت: "من فضلك أخبرنا إذا كنت ترغب في الانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد ديزني".

وكان ماسك قد تعهد في السابق بتقديم الدعم المالي لأولئك الذين يواجهون التمييز بسبب منشوراتهم على X.

وفي بيان، قال متحدث باسم شركته إنها "فخورة" بدعم الدعوى القضائية التي رفعتها كارانو كجزء من التزامها بحرية التعبير.