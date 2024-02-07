ليلى علوي تبدأ تحضيرات فيلم “المستريحة” بعد التعاقد مع مخرج للعمل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت الفنانة ليلى علوي جلسات التحضير لفيلمها الجديد “المستريحة” بعد تعاقد الشركة المنتجة للفيلم مع المخرج عمرو صلاح، لإخراج العمل المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لعرضه خلال هذا العام.

وكشف مصدر من داخل الشركة المنتجة للفيلم عن بدء جلسات التحضير، والتي ضمّت بطلة العمل الفنانة ليلى علوي ومُخرجه عمرو صلاح ومؤلّفيه أحمد أنور ومحمد عبدالقوي وأسامة حسام الدين، لوضع اللمسات النهائية على سيناريو الفيلم، بجانب بروفات الترابيزة مع أبطاله، حيث تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال العمل، الذين سوف يتم الإعلان عنهم تباعاً.

وبتعاقد الشركة المنتجة مع المخرج عمرو صلاح، يكون فيلم “المستريحة” هو التعاون الأول له مع ليلى علوي، وذلك بعد تقديمه عدداً من الأعمال المميزة منها، أفلام “قلب أمه” لهشام ماجد وشيكو، “ديدو” لكريم فهمي، “زومبي” لعلي ربيع، و”غروب الماميز”.

ويُعد مسلسل “ألف حمدالله على السلامة” للنجمة يسرا والذي عُرض في رمضان الماضي أشهر أعمال عمرو صلاح.

يُذكر أنه يُعرض حالياً لليلى علوي فيلم “مقسوم” والذي تشارك في بطولته مع شيرين رضا وسما إبراهيم، وحقق منذ عرضه إيرادات جيدة.