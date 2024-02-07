“دوست في الوحل وبنبّهك”.. خالد الصاوي يفاجئ الجمهور بهذه الخطوة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه في برنامج “سينماتيك”، المذاع عبر التلفزيون السعودي، كشف الفنان خالد الصاوي أنه يفكّر في تقديم فيلم وثائقي عن حياته، بعدما عرضت عليه الفكرة زميلة له.

وقال الصاوي: “كلّمتني زميلة أنا بحترمها جداً واشتغلنا مع بعض قالت لي عاوزة أعمل عنك فيلم وثائقي”.

وأضاف: “أظن إن تجربتي الطويلة مع الفن والكتابة والإخراج المسرحي والتلفزيوني ومع حياتي الشخصية وما خضته من تجارب غلط لازم أنبّه الشباب أنا أخوك الكبير دوست في الوحل وبنبّهك”.

وفي جانب آخر، طمأن خالد الصاوي جمهوره على صحته بعد انتشار أخبار خلال الفترة الماضية عن تعرّضه لوعكة صحية، حيث قال: “حالتي الصحية كويسة جداً بالنسبة لسنّي ولوزني، بس طبعاً لازم آخد بالي من شوية حاجات”. وتابع: “أنا عندي مشكلة حالياً هي الجيوب الأنفية مع التنفس موسمياً بيحصلي كده، المرة اللي فاتت كان عندي مشكلة في الفك. دي حاجات عابرة… أنا الحمد لله صحتي كويسة وبتمرّن كل يوم حديد وسباحة وتدريبات بوكس”.