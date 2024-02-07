فن ومشاهير

غادة عادل في مرمى الانتقادات بسبب “لانش بوكس”

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واجهت الفنانة غادة عادل حملة هجوم وانتقادات شرسة بسبب مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “لانش بوكس” والذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشُنّ الهجوم على غادة بسبب ظهورها في الفيديو وهي تدخّن السجائر الإلكترونية، ما دفع عدداً كبيراً من الجمهور للتعليق على الفيديو منتقدين ظهورها بهذا الشكل الذي لم يعتادوه منها.

مسلسل “لانش بوكس” هو بطولة الفنانين: غادة عادل، جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، المطرب شاهين، أسامة أبو العطا، عمرو رمزي، هشام إسماعيل…، سيناريو وحوار عمرو مدحت، وهو النسخة المصرية من المسلسل الأميركي ذائع الصيت “Good Girls” وقد عُرض منه 50 حلقة في الفترة بين عامَي 2018 و2021، وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى العالم. وتدور أحداثه حول شقيقتين وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنّن بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجآت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي لا يخلو من التشويق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا