غادة عادل في مرمى الانتقادات بسبب “لانش بوكس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واجهت الفنانة غادة عادل حملة هجوم وانتقادات شرسة بسبب مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “لانش بوكس” والذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشُنّ الهجوم على غادة بسبب ظهورها في الفيديو وهي تدخّن السجائر الإلكترونية، ما دفع عدداً كبيراً من الجمهور للتعليق على الفيديو منتقدين ظهورها بهذا الشكل الذي لم يعتادوه منها.

مسلسل “لانش بوكس” هو بطولة الفنانين: غادة عادل، جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، المطرب شاهين، أسامة أبو العطا، عمرو رمزي، هشام إسماعيل…، سيناريو وحوار عمرو مدحت، وهو النسخة المصرية من المسلسل الأميركي ذائع الصيت “Good Girls” وقد عُرض منه 50 حلقة في الفترة بين عامَي 2018 و2021، وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى العالم. وتدور أحداثه حول شقيقتين وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنّن بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجآت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي لا يخلو من التشويق.