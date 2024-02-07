إليكم موعد عزاء الشاعر المصري الراحل مجدي نجيب

ميرنا وليد - بيروت - تتلقى عائلة الشاعر المصري الراحل مجدي نجيب، العزاء يوم السبت بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير، وذلك بعدما شيعت جنازته اليوم الأربعاء في مسجد السيدة نفيسة.



وكان قد رحل الشاعر المصري مجدي نجيب عن عالمنا السوم الأربعاء الواقع فيه 7 من شهر شباط الحالي، عن عمر 88 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

ونعت جمعية المؤلفين والملحنين الشاعر الراحل، وكتبت في بيان لها: "ببالغ الحزن والأسى تنعي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير الأستاذ مجدي نجيب، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقاءه ومحبيه".

يذكر أن مجدي نجيب كتب أغنية كامل الأوصاف" لعبد الحليم حافظ، و"العيون الكواحل" للفنانة فايزة أحمد، و"قولوا لعين الشمس" للفنانة شادية، و"الحب ليه صاحب" للفنان أحمد منيب، و"سيبوني أحب" للفنان هاني شاكر، و"جاني وطلب السماح" للفنانة صباح، وأغنية شبابيك.

