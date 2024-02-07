هايدي موسى في “حفلة فرفشة” مع لايف ستايلو ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز”أحدث أغنيات الفنانة المصرية هايدي موسى بعنوان “حفلة فرفشة” حصرياً على موقع قناة الشركة على “يوتيوب” ومنصة ساوند كلاود العالمية.

تناولت أغنية “حفلة فرفشة” حفلة من نوع آخر، حفلة الحرية والفرح للمرأة بعد تخلصها من علاقة حب فاشلة تسبّبت لها بمشاكل واكتئاب، حيث كسبت نفسها من جديد وشعرت بأنها إنسانة جديدة.

صدرت أغنية “حفلة فرفشة” على طريقة الفيديو كليب، وصُورت في لبنان تحت إدارة المخرج زياد خوري.

وأعربت هايدي موسى عن سعادتها بأغنية “حفلة فرفشة” واصفةً اياها بالأغنية ال “فرِش”.

من جهة ثانية، تعمل هايدي موسى على أغنية جديدة تُبصر النور في قادم المواعيد.

أغنية “حفلة فرفشة” باللهجة المصرية وجاءت بقالب غنائي ايقاعي، ومن كلمات شادي نور والحان محمد يحيى وتوزيع ماتركس و ميزو، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.