“نص الشعب اسمه محمد”.. هذه مفاجأة غادة عبد الرازق بعد “صيد العقارب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش الممثلة المصرية غادة عبد الرازق حالة انتعاشة درامية واضحة هذه الفترة، بعدما غابت عن الجمهور لمدة عامين توالياً. ففي الوقت الذي تنشغل في تصوير مسلسلها الرمضاني “صيد العقارب”، تعاقدت على الاشتراك في بطولة آخر بعنوان “نص الشعب اسمه محمد”، الذي تتعاون فيه مع الممثل الشاب عصام عمر، الذي لفت الأنظار له العام الماضي بمسلسله “بالطو”.

وتعيد غادة عبد الرازق تجربة التعاون مع العناصر الشبابية التي حقّقت نجاحاً ملموساً في السنوات الماضية، فسبق وتعاونت مع خالد أنور وسلمى أبو ضيف في “تحت الحزام”، لتختار بطل مسلسل “بالطو” وتكرّر التجربة معه.

مؤلف “نص الشعب اسمه محمد” هو الكاتب محمد رجاء، صاحب فيلم”رحلة 404″ للنجمة منى زكي، والذي يُعرض حالياً في دور العرض السينمائية في مصر ودول الخليج، وسيتمّ عرضه في إطار 15 حلقة، على أن يبدأ تصويره عقب اختيار باقي فريق العمل، وانتهاء بطلته من تصوير مسلسلها الرمضاني “صيد العقارب”، ومن المُتوقع أن يُعرض في بداية الموسم الصيفي المقبل عبر إحدى المنصّات.

وقطعت غادة عبد الرازق شوطاً كبيراً في تصوير “صيد العقارب” الذي تجسّد من خلاله شخصية سيدة تمتلك مزرعة لتربية العقارب وتدخل في العديد من الصراعات والأزمات، ويشاركها بطولته عدد كبير من النجوم من مختلف الأجيال، من بينهم رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، وآخرون، وإخراج أحمد حسن، وتأليف الدكتور باهر دويدار.

يُشار إلى أنّ غادة عادت للمنافسة الرمضانية في الموسم الماضي بعد غياب عامين، وذلك من خلال مسلسل “تلت التلاتة” الذي عُرض في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، وشاركها بطولته صلاح عبد الله، أحمد مجدي، مي سليم، تامر فرج، كريم سرور، ليلى أحمد زاهر، الراحل مصطفى درويش، وغيرهم، تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.