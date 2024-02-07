ظافر العابدين يحلم بتجسيد شخصية " إبن خلدون "

ميرنا وليد - بيروت - صرح الممثل التونسي ظافر العابدين انه يحلم تجسيد شخصية عالم الإجتماع الشهير إبن خلدون، وعبر ظافر العابدين عن رغبته بتقديم شخصية تاريخية، لافتاً إلى أنه يتمنى تجسيد شخصية ابن خلدون، نظراً لربط اسمه بتطوير المجتمع، وكان هذا التصريح خلال لقاء إذاعي .



ولد ابن خلدون في تونس في شهر رمضان من عام 732هـ، وامتازت الفترة التي نشأ فيها ابن خلدون بانتشار العلم، ووفرة الأدب، لا سيّما أنّه تلقى فن الأدب عن والده، كمّا أنّه التحق بمجالس العلم التي كانت تضُم عدّة علماء كبار كان منهم قاضي القضاة محمد بن عبدالسلام، والرئيس أبي محمد الحضرمي، والعلامة الآبلي، فما بلغ ابن خلدون سن العشرين حتى تميّز بعلمه وأدبه، وعُرفَ بعبقريتهِ، فاستدعاه أبو محمد بن تافراكين إلى البلاط الملكي لكتابة العلامة عن السلطان أبي اسحاق، وهي " الحمد لله والشكر لله" التي تُكتب بالقلم الغليظ ما بين البسلمة وما بعدها، سوآء كانت مخاطبة أم مرسوم، ومنذ ذلك بدأت حياة ابن خلدون السياسيّة .