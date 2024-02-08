شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يحيى حفلاً غنائياً في أبو ظبي السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمود الليثي، حفلاً غنائياً في أبو ظبى، يوم السبت 10 فبراير الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته الشعبية المحببة لدى جمهوره في الوطن العربى.

وطرح المطرب محمود الليثى، مؤخراً أغنية تحمل اسم "الجدع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلماته وألحانه، ومن توزيع باسم منير.

وطرح مؤخرا المطرب الشعبى محمود الليثى أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ما تعتبونيش"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير.

وطرح المطربان محمود الليثى وشقيقه حمادة الليثى، مؤخراً، أغنية بعنوان "نظرة واحدة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان محمود الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى.

المطرب محمود الليثى قد طرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.