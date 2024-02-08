شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج سعيد سليمان يقدم "السمسمية" على المسرح العائم.. قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج سعيد سليمان العرض المسرحي "السمسمية" من إنتاج فرقة المواجهة والتجوال والذي يديره الفنان محمد الشرقاوي، وذلك ضمن مبادرة "ولد هنا" الذي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة المخرج خالد جلال، على المسرح العائم قريباً.

عرض "السمسمية" رؤية موسيقية هيثم درويش، ديكور وملابس سماح نبيل، مخرجان منفذان عليا عبد الخالق وفاطمة عصمت ، كتابة وإخراج سعيد سليمان، ومبادرة "ولد هنا" تتحدث عن التنويرين والشخصيات المؤثرة في تاريخ مصر.

يذكر أن من عروض مبادرة "ولد هنا " التي عرضت خلال الأشهر الماضية عرض "توته توته" من إخراج السعيد منسي، الذي صرح من قبل لليوم السابع عن العرض قائلاً: حاولت خلال العرض التركيز علي الشخصيات الغير معروفة بجانب المعروفين مثل نبوية موسي، وأحمد زويل، نعيمة الأيوبي، الإمام محمد عيده، وفاروق الباز .

وتابع: كل تلك الشخصيات مواليد الدلتا ووجه بحري، وفي إعتقادي أن مسرح المواجهة والتجوال هو مسرح مهم جدا لأنه يطرح قضايا حقيقية وأحلام ناس بسيطة جداً نشأوا في قري ونجوع مصر وأجتهدوا لتحقيق حلمهم، والعرض من تأليف وأشعار طارق عمار والحان محمد حمدي .