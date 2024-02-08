شكرا لقرائتكم خبر عن نوال المغربية: أنا مستعجلة دايما وممكن أشارك ويجز في ديو ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت المطربة المغربية نوال عبد الشافى صاحبة أغنية "مخصماك" ضيفة على برنامج "ملوك التريند" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365”، ويقدمه الزميل عادل عبد الله، وفى لقائها كشفت عن ما يضايقها في شخصيتها حيث قالت إنها دائما مستعجلة وغير صبورة لذلك هي تحاول أن تتخلص من هذا العيب، كما اختارت نوال مطرب الراب ويجز لتشاركه ديو.

كما فضلت الصمت حينما سؤلت عن موافقتها مشاركة مؤدى المهرجانات حمو بيكا في ديو، وكشفت عن الصدفة التي جعلت منها ممثلة حيث قالت إن منتجها مصطفى السويفى أخبرها باختبارها لتقديم أغنيتين بفيلم "عادل مش عادل" بطولة النجم أحمد الفيشاوى وحينما بدأت تسجيل الأغانى طلبها المخرج أحمد يسرى بتأدية بعض المشاهد لافتًا إلى أنها كانت تخشى من التجربة ولكن احمد الفيشاوى والمخرج أحمد يسرى شجعاها على تقديم المشاهد دون قلق.



الزميل عادل عبد الله ونوال عبد الشافى

يذكر أن المطربة نوال عبد الشافى، قد طرحت الأغنية الدعائية لفيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى وشيرى عادل، وتحمل الأغنية اسم "لسة شوفتوا حاجة" من كلمات حدوتة وألحان إيهاب كوليبكس ومصطفى تاج .وتقدم المطربة نوال عبد الشافى صاحبة أغنية "مخصماك" أغنيتين ضمن أحداث فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى، الأولى الدعائية للعمل التي تحمل اسم "لسة شوفتوا حاجة" والثانية أغنية "أنا بلا فخر" كما تشارك بدور إرهابية في الفيلم المقرر طرحه خلال شهر يناير الحالي .

وأعربت مؤخرًا المطربة نوال عبد الشافى التي اشتهرت بأغنية مخصماك، عن سعادتها بخوضها أولى تجاربها في عالم التمثيل بمشاركتها في فيلم "عادل مش عادل" مع أحمد الفيشاوى والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا وقالت لـ"الخليج 365": "أحمد الله على التجربة الأولى في التمثيل خاصة أنى أحب التمثيل من صغرى