الأمير هاشم يحتفل بفوز المنتخب الأردني بطريقة مميزة

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، ابن الملك الأردني، والملكة رانيا العبدالله، بفوز المنتخب الأردني على نظيره الكوري الجنوبي، وتأهله إلى تصفيات نهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه.



وتداول الناشطون على الإنترنت، مقطع فيديو للأمير هاشم، ظهر فيه برفقة عمه الأمير علي بن الحسين في الملعب، وذلك تشجيعاً للمنتخب الأردني، في المباراة التي أقيمت غرب العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الأمير هاشم من بين الواقفين على مسافة قريبة من المشجعين الأردنيين في الملعب، وظهر مندمجاً معهم أثناء المباراة.

كما استمتع الأمير هاشم والأمير علي بن الحسين بالاحتفال مع اللاعبين في غرفتهم.

وامتدت الأحتفالات إلى خارج الملعب، إذ تداول ناشطون على الإنترنت مقاطع فيديو للأمير هاشم في سوق واقف بالدوحة بعد نزوله إلى الشارع لاستكمال الاحتفال مع مواطنيه المغتربين في قطر.