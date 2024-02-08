فيلم Poor Things يواصل نجاحه في السينما العالمية و هذا ما وصل إليه حتى الآن

ميرنا وليد - بيروت - وصلت إيرادات فيلم Poor Things إلى 68 مليونًا و 589 ألف دولار عالميًا منذ طرحه في 8 كانون الأول من العام الماضي 2023

ووصلت إيرادات العمل إلى 28 مليونًا و 212 ألف دولار في شباك التذاكر الأميركي، و40 مليونا و377 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي.



وفيلم Poor Things مقتبس من رواية خيالية علمية للكاتب "ألسدير جراي" تتمحور أحداثه حول "بيلا باكستر" الجميلة والمهووسة والتي أعُيدت للحياة بدماغ رضيع.

قصة الفيلم تتمحور حول المرأة وقضية التمكين والمساواة والتحرر، وهو فيلم خيال علمي تقدم خلاله ستون شخصية "بيلا باكستر"، وهي امرأة طفولية صعبة المراس تعيش تحت رعاية جراح مجنون، وهو الدكتور جودوين باكستر، الذي يلعب دوره "ويليم دافو"، ويجعل هذا الطبيب من "بيلا" فتاة بعقل طفلة صغيرة تتعلم الكلام فقط، ولا تزال مهاراتها الحركية في طور التطور أيضًا، ما يعني أن مشيتها - ساقيها النحيلتين المستقيمتين والمتيبستين، وذراعيها الطاحونتين مثل أجزاء الدمية المائلة، وتتعلم كل شيء علي فترات زمنية حتي تتمكن من معرفة الأشياء وتحاول أن تصنع لنفسها الحرية والمساواة في الجتمع.

