ياسمين صبري بإطلالة كلاسيكية وهذا سعر فستانها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية ياسمين صبري بفيديو شاركته على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي اذ اختارت إطلالة كلاسيكية أنيقة عبارة عن فستان يتميز بقسة لافتة عند منطقة الكتفين. قد بلغ سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها 586 دولار أميركي اي حوالي 2200 ريال سعودي أو 35 ألف جنيه مصري، وانتعلت معه حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الاسود. أما حقيبة اليد فهي من علامة okhtein واختارتها بنفس لون الفستان.

ونالت الاطلالة استحسان الجمهور وتعليقات ايجابية عديدة للغاية.

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