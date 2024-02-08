فيفي عبده تودع الجمهور بأسلوب غريب للغاية.. وقبلاتها حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة والراقصة المصريةفيفي عبده الجمهور مقطع فيديو أثار إستغراب الجمهور ظهرت فيه وهي تودع الجمهور قبل أن تخلد إلى النوم، حيث بدأت بتقديم قبلات لهم بطريقة غريبة.



وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفيفي عبده، وهي تتمايل على أنغام أغنية "وصلتلها" للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، بأسلوب إعتبره الكثيرين مثير وجريء.

وقد بدت فيفي عبده وهي تستعرض الماكياج الذي طبقته على وجهها، وترقص وتتمايل، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو، منقسمين من إعتبره عادي، وإعتبر أنها عفوية بطريقة رقصها، ومنهم من إعتبر أن عمرها لا يتناسب مع هذه الحركات، وجاء في التعليقات: "استغفر الله العظيم واتوب اليه ذنوووب عالفاضي"، " حسبي الله"، "الله يهديها" وغيرها من الانتقادات اللاذعة.