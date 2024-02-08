نزار الفارس: أهديت حورية فرغلي وردة ومصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

رد الإعلامي نزار الفارس عن طبيعة العلاقة بينه وبين الفنانة حورية فرغلي، قائلاً: "أحبها وهي تحبني وأحترمها وهي تحترمني وأكن لها كل التقدير والحب".

وتابع نزار الفارس في مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة "صدى البلد 2" بأن هناك شخص مقرب من حورية فرغلي هو الذي أفسد العلاقة بينهما ونشبت تلك الخلافات بسببه، وكان يستفيد من وراء حورية ولكنها قامت بطرده من حياتها

ورداً على سؤال "هل يتزوج نزار الفارس من حورية فرغلي في الفترة المقبلة" أجاب بأنه ليس هناك أي مانع في ذلك والزواج هو شيء إلهي من عند الله والأمر مرتبط بالمصير.

ورد "الفارس" على تصريح حورية فرغلي عندما قالت: "نزار قالي بيتي اتخرب بسببك وأنه يجيد فن التمثيل عليها" ليرد: "يا ساتر يارب ليه بيتي اتخرب، أنا مش متزوج علشان بيتي يتخرب بسببها، أنا أعزب فأي بيت اتخرب؟ بيت أبويا ولا بيت أمي مثلاً"

واختتم نزار الفارس حديثه أنه لا يسعى للتريند كما أنه أهدى حورية فرغلي مصحف ووردة لأنها فنانة جميلة، ولكنه ندم على إهداء وردة لها، لأنه كيف يهدى الورد للورد، وذلك على حسب وصفه.

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