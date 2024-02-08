شام الذهبي تنشر صورة لها برفقة طفلتها..والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت برفقة طفلتها جيهان.

ونشرت شام الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "أنا ماما".

وانهالت عليها تعليقات النجوم وجاء تعليق سلمى أبو ضيف: "يا حياتي"، وعلقت الفنانة نور: "بارك الله فيكم"، وإيمان العاصي: "أحلى مامي في الدنيا ماشاء الله".

وبينما تعليقات الجمهور:" شام كبرت وبقت أكبر مامي، مبروك، الله يخليكم لبعض".

وكانت أصالة نصري، أعلنت عن استقبال حفيدتها الأولى من ابنتها شام، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" يوم 24 ديسمبر الماضي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أصالة أغنية "صندوق" من كلمات الشاعر رامي قحطان كوسا، وألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

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