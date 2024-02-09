ويل سميث يحتفل بابنته "ويلو" بعد وصولها مليار مستمع على "Spotify"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل النجم العالمي ويل سميث، بابنته "ويلو" بعد تخطي أغنيتها "Wait a Minute" مليار مستمع على تطبيق "Spotify".

ونشر "ويل" صورة له من الاحتفال عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق: "ويلو سميث أول فرد في العائلة تصل أغنيته لمليار مستمع على سبوتيفاي"، وسط تهنئة متابعيه منهم الممثلة الأمريكية تايرا باكس: "هيا بنا يا ابنتي"، والممثلة شارون ستون التي اكتفت بوضع إيموجي "من نار".

ونجحت "ويلو سميث" خلال الفترة الماضية في لفت الأنظار لموهبتها الغنائية وبدأت في طرح العديد من الأغاني سواء عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" أو عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام" ويتابعها أكثر من 11 مليون متابع، وتواصل إحياء عدد من الحفلات الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد حضور الآلآف من الجماهير المحبة لـ "ويلو".

وتعد عائلة الممثل الأمريكي ويل سميث عائلة فنية بإمتياز حيث نجح أبنائه مؤخرًا في إثبات مواهبهم الغنائية سواء ابنه "جيدن" الذي طرح له العديد من الأغاني خلال السنوات الماضية إلى جانب مشاركته بطولة عدد من الأعمال السينمائية، والسبب وراء النجاح الكبير هي جينات الممثل ويل سميث كونه أحد أشهر مغني الرابرز بفترة التسعينيات وقدم العديد من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا.

واعتاد الممثل ويل سميث على زيارة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، منها حضوره نهائي سباقات فورمولا بالمملكة العربية السعودية التي أقيمت فعالياته في شهر مارس من العام الماضي وكان السباق هو النسخة الثالثة من جائزة السعودية الكبرى، ونشر "سميث" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق خلاله ساخرًا: "هه قل ذلك مجددًا، هل أنا خلف الخط؟" وذلك نظرًا لكونه كان قريبًا للغاية من حلبة السباق وضجيج السيارات، إلى جانب حضوره مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

يذكر أن ويل سميث يواصل حالياً تصوير عدد من الأعمال السينمائية منها "I am Legend 2" والجزء الرابع من سلسلة الأكشن خاصته "Bad Boys".