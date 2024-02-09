شكرا لقرائتكم خبر عن وبينا ميعاد 2.. وفاء صادق تكتشف خيانة محمد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل "وبينا ميعاد 2" محاولة نادية (شيرين رضا)، معرفة من الخائن الحقيقى بين شقيقها رمزى (مدحت صالح)، وطليقها يحيى (محمد سليمان)، كما تبدأ غيرتها على حسن (صبرى فواز)، بعد عمله في شركة أخرى بعيدة عنه، وبالفعل ترسل سكرتيرتها إلى شركة حسن لتراقبه وتعلم كافة تحركاته.



وفاء صادق

وأثناء بحث شذى (بسمة) وراء زوجها رمزى حول حقيقة خيانته لها، وفي نفس الوقت بحثت فريدة (وفاء صادق)، وراء زوجها يحيى، ولكن الحقيقة تنكشف وهي أن يحيى هو الذي على علاقة بمهندسة الديكور (صبا الرافعى)، لتنهار فريدة بعد أن تعرف ذلك من خلال رسائل بينهما، كما تعلم نادية هي الأخرى عن خيانة طليقها لزوجته وصدمتها الشديدة بسبب تأثير ذلك على بناتها.



صبا الرافعي

يعرض مسلسل "وبينا ميعاد 2" يوميا من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc، وهو من بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.