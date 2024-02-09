شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك لـ"أبو موتة".. الفنان حمدى هيكل يحتفل بعقد قران ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أجواء من السعادة والبهجة، احتفل الفنان حمدي هيكل، مساء الخميس، بحفل زفاف ابنته، على شاب من خارج الوسط الفني، بحضور أهالي العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.

ونشر الفنان محمد فاروق شيبة، عبر حسابه بـ"فيسبوك" مجموعة من صور عقد قران ابنة الفنان حمدي هيكل، معلقًا: "تم بحمد الله زواج ابنة الأستاذ حمدي هيكل، ألف مليون مبروك يا أستاذ، مين قال مبروك لـ(أبو موتة) عقبال أولادكم".

يشار إلى أن أبرز أعمال الفنان حمدي هيكل مؤخرًا، مشاركته في مسلسل بابا المجال الذي تم عرضه ضمن المارثون الرمضاني الماضي لعام 2023، وعند عرضه حصل على إشادات واسعة من قبل الجماهير، بجانب مشاركته أيضًا في مسلسل تحت الوصايا، الذي دارت أحداثه في إطار درامي، حول امرأة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد وتعمل في توريد السمك والجمبري، وتواجه خلال الأحداث عدة مشاكل.

ومن المقرر أن يشارك الفنان حمدى هيكل في مسلسل "بيت الرفاعى"، المقرر عرضه في رمضان 2024، بطولة أمير كرارة، أحمد فؤاد سليم، ميرنا جميل، حمدي هيكل، سيد رجب، أحمد رزق، عايدة رياض، وآخرين، ومن إخراج أحمد نادر جلال.