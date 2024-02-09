سيف نبيل يطلق "أقاتل عليك".. ولوحة فنية تجمعه بـ داليدا خليل

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان العراقي سيف نبيل أغنية مصورة جديدة بعنوان "أقاتل عليك"، من إخراجه، صور فيها رحلة درامية من أعماق القلب تكشف عن قصة حب مؤثرة تُلامس الروح، شاركته فيها الممثلة والمغنية اللبنانية داليدا خليل.



الأغنية من كلمات محمد الصالحي، ألحان سيف نبيل، وتوزيع عمر صباغ، حيث تكشف الأحداث داخل حدود غرفة بيضاء واحدة خالية من العيوب. يعكس اختيار الإعداد المتعمد للرمز لوحة من الإمكانيات اللامتناهية، تذكر ببداية جديدة أو صفحة جديدة.

ويقول مطلع الأغنية: "عجبني الغرام اللي شفت اني كل روحي بي

يالتاركلي ذكرة بحياتي ولااااا تنسي

حبببي انت كلشي

لو ينطوني اي شي

حبك اني قافل علي

اعوفك بعيدة

يا جنتي الوحيدة

من كل هاي العالم

بس انت الاريدة".