بطلة فيديو كليب تامر حسني الجديد نجمة لبنانية.. تعرفوا إليها!

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت التيك توكر وصانعة المحتوى اللبنانية سارة حمود بظهورها في فيديو كليب أغنية الفنان المصري تامر حسني الجديدة "ولا يهمك".

ولم تكشف سارة عن أي تعاون بينها وبينها الفنان المصري قبل أطلاق الفيديو وظهورها فيه، وتركت الموضوع مفاجئة لمتابعيها.

وقد لفتت التيك توكر اللبنانية الأنظار بأدائها المميز وحضورها الجميل على الكاميرا.

وقد أطلق تامر حسني ليلة أمس فيديو كليب أغنيته الجديدة من ألبوم "هرمون السعادة"، ولا يهمك وهي من كلمات و ألحان تامر حسني نفسه، و توزيع عبد الرحمن شوقي.

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