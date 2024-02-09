تعرف على فعاليات متحف الطفل ومكتبة مصر الجديدة غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ، ان فعاليات معرض الفنون والحرف التراثية في يومه الاول والذى ينظمه مركز الطفل للحضارة والابداع " متحف الطفل " في دورته التاسعة ، شهدت اقبال كثيف من رواد المتحف والذين شاركوا في ورش العمل الفنية اتى نظمها المتحف، حيث شارك الحضور في ورش عمل فنية وحرفية وفقرة فنية نوبية ومزمار صعيدي والتنورة ، بالاضافة الى معرض للمنتجات اليدوية والتراثية، فضلا عن معرض الكتب وعروض فنية وورش عمل للأطفال.

اضاف الدكتور نبيل حلمي، ان معرض الفنون والحرف التراثية انطلق يوم امس الخميس 8 فبراير 2024 بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) فى مصر الجديدة ، ويستمر حتى يوم غد السبت الموافق 10 فبراير 2024 ، حيث يستقبل زواره اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً ، ويهدف لإلقاء الضوء على الموروث التراثى المصرى وأهميته فى تشكيل ملامح المجتمع والحفاظ على هويته، كذلك تشجيع الصناعات المرتبطة بالحرف التقليدية.

وفى سياق متصل قال الدكتور نبيل حلمي، ان مكتبة مصر الجديدة العامة تستضيف غدا السبت 10 فبراير معرض منتجات الشباب الحرفية واليدوية ، والذى يتضمن اعمال اكسسوارات ، كروشيه ، تطريز ، ورقيات ، شموع ، جلود ، المعرض يبدأ في الساعه ١٠ صباحا وحتى الساعه ٧مساء .

اشار حلمى ، ان المعرض يأتى في إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجات الشباب وتشجعهم ووصولها إلى الأسواق، ومساعدة العاملين بها لتحويلها إلى مشروعات إنتاجية .

كما تنظم مكتبة مصر الجديدة في الخامسة من مساء غد السبت ، حلقة نقاشية عامة حول كتاب "قبعات التفكير الست"، للمؤلف إدوارد دي بونو، تحاضر فيها "فوقية مرسي"، إخصائية التنمية البشرية، لمحاولة الإجابة عن عدة تساؤلات منها، ما هي قبعات التفكير الست؟ هل هي قبعات حقيقية أم نفسية؟ إلى ماذا ترمز القبعات؟ كيف يتم استخدمها في التفكير السليم؟

يذكر أن مؤلف القبعات الست "د.إدواري دي بونو"، ولد في مالطا، وحصل على درجة الدكتوراة، في الطب والفلسفة وعلم النفس والفسيولوجيا، عمل في جامعات "إكسفورد وكمبريدج وهارفارد"، وهو مؤسس ومدير مركز أبحاث الإدراك في كمبريدج، قام بتأليف أكثر من 25 كتابا، وترجمت أعماله إلى عشرين لغة.

كما بين حلمي، ان مكتبة مصر الجديدة للطفل تحتفل باليوم العالمى للاذاعة بعرض فيلم تسجيلى في الساعة 12 ظهر غد السبت يرصد نشأة الاذاعة واهم المحطات الوطنية التى مرت بها الاذاعة المصرية وتاريخها ومراحل تطورها .

يذكر ان الدول الأعضاء في اليونسكو اعلنت اليوم العالمي للإذاعة في عام 2011، ثم اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012 بوصفه يوماً دولياً يُحتفل به في 13 فبراير من كل عام. بأعتبار أن الإذاعة تمثّل، منذ نشأتها في القرن التاسع عشر، أداةً تقنية، ومجالاً علمياً، ووسيلة اتصال، ومنظومةً لنشر المحتويات الصوتية، فلا خوف إذاً من الإعلان عن أنها بالفعل قد تجاوزت عتبة مئويتها الثانية.